Nel mese di marzo 2024 i Testimoni di Geova terranno due eventi nel Sulcis Iglesiente.

Domenica 24 marzo milioni di testimoni di Geova in tutto il mondo si riuniranno per

commemorare la morte di Gesù Cristo.

L’annuale celebrazione della Cena del Signore consiste in un discorso che metterà in

evidenza il significato della morte di Gesù e il suo valore per tutta l’umanità.

L’evento, della durata di un’ora, inizierà e si concluderà con una preghiera.

Prima della Commemorazione della morte di Cristo, durante il fine settimana del 16-17

marzo 2024, si terrà un discorso speciale intitolato “La risurrezione: vittoria sulla

morte!”.

Questa conferenza di 30 minuti parlerà della speranza della risurrezione riportata nella

Bibbia e del suo significato per le persone care che abbiamo perso.