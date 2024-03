Sono prossimi alla conclusione, a Buggerru, i lavori sull’Ex Magazzino minerario ora denominato La Casa del Surf.

Lo stabile, ultimo in ordine cronologico tra i fabbricati ex minerari ad essere ristrutturato, sarà adibito a palestra e dato in concessione. La ristrutturazione è stata effettuata attraverso un finanziamento della regione Sardegna (Assessorato dei Lavori pubblici) di € 790.000 e, oltre allo stabile, permette la rivisitazione delle aree esterne adiacenti.

«Il progetto di riconversione a fini turistici del patrimonio ex minerario, nella disponibilità dell’Amministrazione è pressoché portato a compimento – dice la sindaca del comune di Buggerru, Laura Cappelli -. Con la concessione dello stabile permetteremo a chi soggiorna nel nostro paese per praticare lo sport, di potersi allenare anche quando il meteo non consente di farlo all’esterno. Questo rappresenta un ampliamento dell’offerta che renderà il soggiorno a Buggerru sempre più appetibile.»