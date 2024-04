Dal 12 aprile al 31 maggio, alla Scuola allievi carabinieri di Iglesias, si terranno tre eventi su tematiche socio-sanitarie

Il distretto socio-sanitario ed il Consultorio familiare di Iglesias, in collaborazione con la Scuola allievi carabinieri di Iglesias, hanno organizzato i seguenti eventi, rivolti alla popolazione:

– 12 aprile ore 10,00 “Disostruzione Infantile-Tecniche Base di Primo Soccorso”

– 19 aprile ore 10,00 “Genitori e Bambini a Bordo-Sicurezza stradale”

– 31 maggio ore 10,00 “Codice Rosso – La Violenza di Genere”

Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna della Scuola allievi carabinieri in via Indipendenza 5, a Iglesias. La partecipazione agli incontri è gratuita; è necessaria la prenotazione ai numeri indicati nelle rispettive locandine allegate.