Dal 2 al 14 aprile l’impianto di via Balilla ospiterà il XVI Torneo di tennis Open maschile e femminile della città di Carbonia, organizzato dall’A.S.D. Tennis Club Carbonia, sotto l’egida della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), con il patrocinio del comune di Carbonia.

«Dopo lo scorso weekend caratterizzato dalla danza e dal pattinaggio, la nostra città si appresta a vivere e ad ospitare un nuovo grande evento sportivo, di livello extraprovinciale, all’insegna del tennis, una delle discipline che negli ultimi anni vanta il maggior tasso di crescita di iscritti. Uno sport che anche a Carbonia sta registrando ampia partecipazione ed è divenuto una vera fucina di talenti, capaci di mettersi in luce anche fuori dai confini regionali. L’Amministrazione comunale è orgogliosa di promuovere iniziative come il 16° Torneo Open maschile e femminile. Un evento che avrà una ricaduta turistica e un indotto positivo anche per le strutture ricettive cittadine», ha detto l’assessora dello Sport, Giorgia Meli.