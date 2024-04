Emergenza Sanità nel Sulcis Iglesiente, il sindaco di Carbonia ha incontrato la direttrice di ARES Annamaria Tomasella

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha incontrato la direttrice di ARES Annamaria Tomasella per rappresentare, in nome e per conto del territorio, la situazione critica in cui versa l’Ospedale Sirai, in particolar modo a seguito della sospensione temporanea dei ricoveri nel reparto di Ortopedia e Traumatologia nella struttura sanitaria di Carbonia.

La soluzione prospettata – si legge in una nota del sindaco di Carbonia Pietro Morittu – consiste nel trasferimento al Sirai di Carbonia di 5 specializzandi – attualmente al quarto e quinto anno della scuola di specializzazione – a cui si aggiungeranno – a seguito dell’espletamento del concorso pubblico previsto nel prossimo mese di maggio – eventuali altri medici strutturati.