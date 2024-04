Sabato 20 aprile al Museo “E.A. Martel” di Carbonia si terrà una conferenza su “I fossili della Sardegna” del dott. Daniel Zoboli

Sabato 20 aprile, alle ore 17.00, in occasione della Giornata della Terra (Earth Day 2024) presso il Museo Paleoambienti Sulcitani “E.A. Martel” di Carbonia si terrà la conferenza dal titolo “I fossili della Sardegna: una storia lunga mezzo miliardo di anni”, a cura del dott. Daniel Zoboli.

Sarà ripercorsa la lunga storia geologica della Sardegna attraverso i vari periodi geologici a partire da oltre 500 milioni di anni fa, mediante la proiezione di carte paleogeografiche, ricostruzioni paleoambientali e immagini di reperti fossili provenienti da tutta la Sardegna.

Daniel Zoboli, geologo e dottore di ricerca in Paleontologia dei vertebrati, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulla paleontologia della Sardegna e sulla valorizzazione dei siti di interesse geo-paleontologico. Divulgatore scientifico e collaboratore di diversi musei è docente a contratto di Museologia Naturalistica all’Università di Cagliari.

A termine della conferenza il dott. Daniel Zoboli terrà una visita guidata al Museo PAS.

La partecipazione alla conferenza e alla visita guidata è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

L’organizzazione dell’evento è a cura del Sistema Museale di Carbonia (Si.Mu.C.) gestito dal Consorzio Sistema Culturale.