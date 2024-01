Unisulky lunedì 8 gennaio proporrà una conferenza di Daniel Zoboli su “Animali e piante fossili della Sardegna – Storia e nuove scoperte in ambito paleontologico”

Unisulky, Università Popolare del Sulcis, Associazione culturale S’Ischiglia, lunedì 8 gennaio proporrà nella sala convegni della biblioteca “Pietro Doneddu”, una conferenza di Daniel Zoboli su “Animali e piante fossili della Sardegna – Storia e nuove scoperte in ambito paleontologico”

Daniel Zoboli, nato a Carbonia nel 1983, ha studiato presso l’Università di Cagliari dove ha conseguito le lauree triennale e magistrale con tesi in paleontologia dei vertebrati. Nello stesso Ateneo ha conseguito il dottorato di ricerca in Paleontologia sui vertebrati fossili della Sardegna. Attualmente è docente di Museologia Naturalistica presso l’Università di Cagliari, laurea magistrale in Scienze Naturali, ed è catalogatore e verificatore scientifico di beni paleontologici per conto del MiC.