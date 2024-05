Efisio Corona, barbiere di “successo” per 65 anni, artista per passione

Per 65 anni ha svolto la sua attività professionale di barbiere, con diverse esperienze sia nella sua Carbonia sia nel resto dell’Isola e nella Penisola, che lo hanno visto ottenere importanti riconoscimenti, dei quali conserva gelosamente le testimonianze nella sua abitazione, ma da anni coltiva una seconda grande passione, legata all’arte. Efisio Corona, 75 anni, ha ultimato alcune settimane fa “La scalinata della pace”, in via Filzi, a Serbariu. Si tratta di un’opera di grande significato, in una fase storica assai delicata per l’intera umanità, al centro di decine di conflitti, anche nel cuore dell’Europa, realizzata da Efisio Corona con materiali originariamente di modesto valore, quasi sempre recuperati nelle discariche, ma poi inseriti in un piccolo grande progetto artistico.

Siamo andati a visitare “La scalinata della pace”, a Serbariu, e abbiamo intervistato Efisio Corona.