Geoparco: UGL, «I lavoratori ex Italcementi chiedono certezze»

Nei giorni scorsi l’Ugl ha incontrato l’assessore regionale del Lavoro Desirè Manca per esaminare la vertenza del Parco geominerario.

«Ottimo punto di partenza e disponibilità sulle richieste avanzate dal sindacato: chiediamo la stabilizzazione dei lavoratori presso enti, così come è previsto dalla legge regionale 34 – dice la segretaria confederale della Ugl Nuoro, Veronica Russo -. Adesso il nuovo governo regionale deve decidere cosa fare dei lavoratori che oggi sono dipendenti della società Nuorese (Stella): non c’è più tempo da perdere, per troppo tempo i lavoratori ex Italcementi sono stati in balia degli eventi ed è ora di dargli delle certezze.»