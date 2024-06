Gli esterni del reparto Dialisi dell’ospedale Sirai di Carbonia versano in condizioni precarie, la denuncia di un paziente

«I pazienti dializzati hanno spesso carenza di ferro e, riflettendo, sono arrivato alla conclusione che l’infinita premura della nostra ASL di Carbonia, con il “Ferro a vista” voglia ricordare ai pazienti di integrarlo, affinché l’organismo non accusi una improvvisa mancanza, che potrebbe portare gravi conseguenze – ha scritto ironicamente Gianluca Lindiri in un post pubblicato sul suo profilo Facebook -. Questa è una delle possibili motivazioni che potrebbero giustificare questa insolita, (o consolidata?), situazione.»

Gli esterni del reparto Dialisi dell’ospedale Sirai di Carbonia versano in condizioni precarie, come emerge chiaramente dalle foto allegate, scattate da Gianluca Lindiri, paziente in cura dal 1989.

«Per le evidenti spaccature nei muri esterni – ha aggiunto Gianluca Lindiri -, non riesco a trovare una motivazione valida ma una domanda sorge spontanea: sono cedimenti strutturali? Possono o devono preoccuparci? Lascio ai tecnici l’ardua sentenza, invitandoli, in reparto, per un sopralluogo visto che dal 1994, anno in cui il reparto è stato aperto, non si è mai avuta una seria manutenzione.»

«Vorrei inoltre cogliere l’occasione per invitare ad una visita ed una verifica delle condizioni della struttura, il nuovo assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi», ha concluso Gianluca Lindiri.