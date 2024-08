Oggi una delegazione della Filctem Cgil SSO e una delegazione della Cgil nazionale hanno partecipato alla commemorazione della tragedia della miniera di Marcinelle 

Oggi, 8 agosto 2024, una delegazione della Filctem Cgil Sardegna Sud Occidentale e una delegazione della Cgil nazionale hanno reso omaggio alle vittime della tragedia di Marcinelle. Sono passati parecchi anni da quel drammatico 8 agosto, ma il ricordo è sempre vivo.

«Oggi in Europa il lavoro in miniera è radicalmente cambiato e le norme così come le procedure sulla sicurezza sono particolarmente stringenti – si legge in una nota della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale -. L’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere sempre alta. Non possiamo non pensare alle persone che lavorano in condizioni al limite dell’umanità, senza tutele né sicurezza. Fatti come quelli di Marcinelle non devono più accadere da nessuna parte. Oggi si parla di nuovo di miniere – conclude la nota -. Non dobbiamo però mai dimenticarci quello che è accaduto.»