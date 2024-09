Calasetta: San Maurizio e i “Colori e tesori di Sardegna”

Il 21 settembre, dalle 18.00 alle 22.00, ed il 22 settembre, dalle 10.00 alle 22.00, lungo la via Roma, a Calasetta, si terrà la mostra artistica “Colori e tesori di Sardegna”, iniziativa ideata, organizzata e promossa dal locale Centro Commerciale Naturale. Saranno 15 tra artisti ed artigiani gli occupanti dei gazebo che verranno distribuiti lungo il percorso della via Roma. Gli artisti racconteranno con le loro opere i “colori” della Sardegna, quei colori che ammaliano, stupiscono, innamorano i visitatori, arrivati da tutte le parti del mondo. Ma non solo i “colori” saranno i protagonisti della mostra; l’artigianato farà la sua parte, rappresentato dai maestri orafi, dalla coltelleria, dalle maschere di Ottana, dai prodotti del cuoio ed anche dalla sartoria tipica e dalle lane e tessuti sardi. Tutto l’evento verrà accompagnato dallo spettacolo itinerante del gruppo folk “Amistade” proveniente da Ilbono nella serata del 21 settembre, dalle 18.00 alle 21.00, mentre il 22 settembre, dalle 16.30 alle 19.30, saranno i bambini i veri protagonisti della festa, poiché ci sarà il grande spettacolo con le Bolle giganti della Animù Animazione, con un’area giochi solo per loro.

“La Bianca Calasetta”, terra di confine e punto di incontro, un’altra storia tra due storie, il mix perfetto di due realtà che coesistono nell’isola di Sant’Antioco, racchiude in sé tutti i colori del mare e del cielo. E aspetta numerosi i visitatori a questo evento in onore del Santo Patrono, San Maurizio.