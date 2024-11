Maurizio Cinus è un nuovo calciatore del Policoro Calcio

Maurizio Cinus, difensore classe 2001, è ufficialmente un nuovo calciatore del Policoro Calcio, squadra che milita nel campionato di Promozione in Basilicata per la stagione 2024/2025. La società lucana ha deciso di puntare su Maurizio Cinus per rinforzare il proprio reparto difensivo, aggiungendo alla rosa un giovane promettente che ha già maturato una significativa esperienza in diverse categorie regionali e nazionali.

Nonostante la giovane età, Maurizio Cinus vanta un percorso calcistico che gli ha permesso di accumulare competenze e maturità tattica, giocando in vari club distribuiti principalmente in Sardegna. La sua carriera ha avuto inizio nell’Antiochense 2013. Successivamente, ha proseguito il suo percorso calcistico con il Samassi, club militante nel campionato di Eccellenza, dove ha avuto modo di affinare le sue capacità contro avversari di buon livello.

Maurizio Cinus ha poi indossato la maglia del Castiadas Calcio, squadra in cui ha giocato sia nel campionato di Eccellenza sia in quello di Promozione sarda. Dopo questa esperienza, è passato al Carbonia Calcio, club che gli ha permesso di confrontarsi con campionati di livello superiore, alternando stagioni tra Eccellenza e Serie D. Ha poi vestito la maglia del Guspini, sempre in Promozione e quella del Lanciano Calcio 1920, storico club abruzzese impegnato nel campionato di Promozione.

L’operazione che ha portato Maurizio Cinus al Policoro Calcio è stata condotta grazie all’intermediazione della GC Sport Consultants.