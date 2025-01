Anche a San Giovanni Suergiu arrivano ulteriori servizi per l’infanzia, con le nuove attività educative dell’Asilo Nido “I Germogli” di Is Urigus

Anche a San Giovanni Suergiu arrivano ulteriori servizi per l’infanzia. Aprono, infatti, le nuove attività educative dell’Asilo Nido “I Germogli” erogate nella struttura comunale di Is Urigus. Nell’edificio comunale, concesso a titolo gratuito per 5 anni rinnovabili per altri 5, prende avvio un progetto che segna un traguardo importante per la comunità del paese sulcitano. Dopo un lungo lavoro di adeguamento strutturale e con la costante attenzione dell’Amministrazione Comunale, il Nido è pronto ad accogliere i bambini da 3 ai 36 mesi in un ambiente sicuro, stimolante e conforme alle normative vigenti.

La struttura, che avrà la gestione affidata alla Cooperativa Le Api, si propone come un punto di riferimento fondamentale per le famiglie del territorio, offrendo servizi educativi di qualità, pensati per favorire lo sviluppo dei bambini sin dai primi anni di vita.

Il Nido “I Germogli” sarà aperto dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere tra pacchetti full time o part time, con o senza pasto. Questa flessibilità consentirà alle famiglie di adattare l’offerta educativa alle proprie esigenze lavorative e personali.

L’Amministrazione comunale ha messo in campo un impegno considerevole per rendere possibile l’apertura di questa struttura che va a rafforzare l’offerta di servizi per l’infanzia sul territorio. Un passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare dei più giovani, garantendo loro un futuro migliore fin dai primi anni.

«Siamo estremamente soddisfatti per l’apertura del Nido “I Germogli” – dichiara l’assessora delle Politiche sociali Alessandra Manca – un risultato che segna una tappa fondamentale nel nostro impegno a favore delle famiglie e dei più piccoli e il miglioramento dei servizi offerti alla nostra comunità.»