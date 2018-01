Giovedì pomeriggio, nella sala riunioni della Torre Civica, a Carbonia, si svolgerà il secondo incontro sull’istituzione del Centro commerciale naturale.

Giovedì 1° febbraio, alle ore 15.00, nella sala riunioni della Torre Civica, a Carbonia, si svolgerà il secondo incontro avente per oggetto la prossima istituzione del Centro commerciale naturale. L’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca, alcuni consiglieri comunali e i commercianti della zona si erano già incontrati due settimane fa per cominciare a parlare di questo nuovo strumento proposto dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di contribuire concretamente alla rivitalizzazione e riqualificazione della città. Al termine della riunione non si era però giunti ad una soluzione condivisa. «Soluzione che ci auguriamo di trovare al termine del prossimo incontro – ha affermato l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca -. Abbiamo esaminato i principali aspetti e le criticità emerse nello scorso incontro e siamo pronti a gettare le basi per la nascita di una moderna forma di aggregazione e cooperazione tra tutti gli operatori economici del centro urbano, finalizzata a realizzare politiche comuni di marketing, pubblicità e comunicazione. Una nuova entità di cui il comune di Carbonia sarà socio onorario».

Un’innovativa leva di sviluppo a cui guarda con favore anche il sindaco Paola Massidda: «il Centro commerciale naturale può rappresentare una risposta alla crisi dei centri storici tradizionali e alle difficoltà del commercio al dettaglio, soprattutto a seguito dell’espansione della grande distribuzione organizzata, sviluppatasi in particolar modo nelle zone periferiche. La presenza di questa nuova entità può contribuire in modo determinante al riequilibrio del rapporto tra centro e periferia».

