Il presidente della ACS Onlus Marco Mameli esprime solidarietà al sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo, «per il vile atto intimidatorio subito».

Il presidente della Onlus Assotziu Consumadoris Sardigna Marco Mameli ha diffuso una nota nella quale esprime solidarietà al sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo, «per il vile atto intimidatorio subito nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali».

«Da troppo tempo assistiamo, purtroppo, a una escalation di atti intimidatori contro gli amministratori locali dell’Isola che vengono colpiti per il loro quotidiano impegno in favore delle nostre comunità locali, mettendo a repentaglio la propria incolumità personale e quella della proprie famiglie, anche a causa dei tagli indiscriminati ai trasferimenti nazionali e regionali, sono costretti a cercare soluzioni alle tante problematiche che attanagliano i Comuni senza le necessarie risorse, non ultimo dei problemi affrontati dal sindaco Gariazzo e dai consiglieri comunali di Iglesias ricordiamo l’impegno per la riconversione della fabbrica delle bombe RWM – scrive Marcio Mameli -. Ribadiamo il nostro più ampio sostegno al sindaco Emilio Gariazzo certi che, saprà portare avanti il mandato ricevuto dai suoi concittadini con lo stesso impegno e la stessa determinazione dimostrati fino ad ora.»

«Siamo certi che la comunità di Iglesias tutta è unita attorno al proprio Sindaco, perché ne condivide la rotta improntata alla legalità ed alla trasparenza dell’azione amministrativa esercitata – conclude Marco Mameli -. Questi atti vanno condannati con ogni mezzo, anche con la solidarietà e la vicinanza pubblica.»

Comments

comments