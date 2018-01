La Giunta comunale di Sant’Antioco ha deliberato il nuovo programma di razionalizzazione della spesa e potenziamento dei servizi di comunicazione e interconnessione tra gli uffici comunali e tra il Municipio ed il cittadino.

La Giunta comunale di Sant’Antioco guidata da Ignazio Locci ha deliberato il nuovo programma di razionalizzazione della spesa e potenziamento dei servizi di comunicazione e interconnessione tra gli uffici comunali e tra il Municipio ed il cittadino. Un progetto innovativo e al passo coi tempi: i nuovi e moderni supporti telefonici, sfruttando le potenzialità offerte dalla connessione internet (applicazioni di messaggistica istantanea, web, etc.) assicureranno agli uffici una più valida intercomunicazione, garantendo maggiore funzionalità e facilitando il lavoro di squadra. Ma non solo: una sim sarà interamente dedicata ai servizi di comunicazione tra il cittadino e il Municipio tramite le applicazioni attualmente più utilizzate, come “WhatsApp”. «Appena disporremo dei nuovi cellulari – commenta il sindaco Ignazio Locci – lanceremo un nuovo servizio che, nel rispetto di quanto annunciato in campagna elettorale, si inserisce nel solco dei progetti destinati al rafforzamento del rapporto di comunicazione tra i cittadini e il Comune».

La Giunta ha individuato il gestore che al momento pratica l’offerta più vantaggiosa. «Ancora una volta si tratta di un progetto destinato al potenziamento degli uffici comunali e in generale del Municipio – aggiunge il sindaco Ignazio Locci – tengo a precisare che nessuno degli amministratori comunali disporrà di nuove sim o nuovi telefoni: continueremo ad usare i nostri cellulari». In passato, invece, sindaco e assessore ai Servizi Sociali beneficiavano di un telefono aziendale.

Verranno acquistate ventidue sim con traffico limitato sino ad un massimo di 500 minuti al mese verso tutti; due sim con traffico illimitato; traffico dati mensile di 100 giga da suddividere tra le ventiquattro sim; sette smartphone e 17 Iphone SE che verranno acquistati a rate. Rispetto al passato verrà attivata una sola utenza in più, che sarà dedicata alle funzioni di collegamento tra utenti e Comune, mentre per i costi del traffico telefonico si realizza un risparmio di circa dieci euro mensili. Le sim e i cellulari verranno così suddivisi: uno al capo squadra tecnica; uno all’istruttore tecnico; uno al necroforo; uno per la reperibilità degli operai; due agli istruttori direttivi dell’Ufficio Tecnico; undici agli agenti di Polizia Municipale; uno al Comandante di Polizia Municipale; uno all’operaio segnaletica; uno al Vice Segretario; uno ai Servizi Sociali; uno al Responsabile dei Sevizi Finanziari; uno al Responsabile Ufficio Tecnico; uno all’Ufficio di Comunicazione Istituzionale.

