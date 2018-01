L’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha ripreso i pagamenti del Programma di sviluppo rurale (PSR) a favore delle imprese agricole sarde. Tre decreti destinano alla Sardegna 6.976.987,15 euro che andranno a liquidare 3.805 domande. La firma dei provvedimenti è stata comunicata dall’Agenzia regionale Argea Sardegna dopo le interlocuzioni intercorse con Agea. I pagamenti, che non riguardano anticipazioni del PSR 2017, sono relativi a saldi autorizzati da Argea. Si attendono ora i pagamenti degli anticipi relativi alle domande presentate nell’ultima annualità.

Con 776 domande in liquidazione, è la misura sulla difesa del suolo che raccoglie la maggior quota di erogazioni con 3.423.503 euro. Ci sono poi le 2.714 domande sull’indennità compensativa per le zone montane e svantaggiate con circa 1 milione e 860mila euro e la misura sull’agricoltura biologica che con oltre 1 milione di euro copre le circa 230 pratiche.

