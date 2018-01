Notte di Capodanno tranquilla al pronto soccorso di Sassari.

Notte di Capodanno tranquilla al pronto soccorso dell’Aou di Sassari. Alla struttura del Santissima Annunziata tra le ore 20.00 del 31 dicembre e le ore 8 di ieri mattina sono stati visitati 62 pazienti, per la maggior parte dei quali codici verdi e gialli.

Per i due medici, i quattro infermieri e i tre ausiliari in servizio nella notte di San Silvestro si è trattata, così, di una notte senza particolari criticità: cinque i ricoveri dei quali due pazienti arrivati in codice rosso, 2 in codice giallo e 1 in codice verde.

Tre soli i casi di abuso di alcol, un adulto e due minori, che non hanno però richiesto il ricovero.

Non sono stati registrati casi di traumi né sono stati trasportati pazienti dai mezzi sanitari in servizio in piazza d’Italia per il concerto di fine anno.

Da un raffronto con la notte di San Silvestro del 2016 emerge che erano stati 42 i pazienti registrati al pronto soccorso di viale Italia: 3 codici rossi, 15 gialli, 24 verdi e nessun bianco. Di questi, 10 accessi erano dovuti a trauma e 5 ad abuso di alcol. Dei 42 pazienti accettati, 10 erano stati ricoverati.

