Ortacesus promosso nell’esclusivo club dei Borghi della Salute.

Ortacesus entra nell’esclusivo club dei Borghi della Salute. Il verdetto è stato sancito ieri sera – nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Centro congressi di viale Diaz – con l’ingresso ufficiale del paese della Trexenta nella speciale hit parade. Una partnership che è stata siglata attraverso la consegna di un marchio che contrassegnerà il paese. Solo l’inizio di un percorso per il sindaco Fabrizio Mereu: «Oggi abbiamo tagliato il nastro con l’inaugurazione di questo accordo – ha detto il primo cittadino – che prevede degli impegni speciali per la realizzazione di strutture dedicate agli anziani e al benessere della comunità, ma anche lo svolgimento di eventi finalizzati a dare impulso alla qualità della vita. Abbiamo già i centri per la terza età ma non basta per dare più attenzione al benessere delle persone e della comunità».

«Questo patto sancisce – ha spiegato il presidente dell’associazione Marco Tagliaferri – una nuova frontiera per Ortacesus e la Trexenta. Si devono realizzare nuovi itinerari per la salute con un’attrazione turistica non da poco per il paese. Si punta anche su tradizioni, arte, storia e artigianato, con la riscoperta dei lavori di un tempo, gli eventi enogastronomici con la degustazione di produzioni locali e un’ospitalità diffusa che si fondi sulla valorizzazione dell’ambiente.»

Una scommessa che vedrà impegnati dai prossimi mesi i cittadini, in primo luogo la referente del Borgo della salute. Samuela Piseddu è stata scelta dal primo cittadino per dare gambe al progetto: «Ortacesus – ha concluso Angela Crolla – è stato il primo centro della Sardegna ad entrare nel club. Alimentazione, movimento, emozione e ambiente sono i quattro pilastri su cui si basa la sfida con una parolina magica che consiste nella mediterraneità».

Polo dell’innovazione, percorsi ambientali, eventi legati alla tradizione i primi appuntamenti in programma.

