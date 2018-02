E’ stata una sfilata del Carnevale da record quella che ieri ha regalato alla città di Iglesias un pomeriggio ed una serata di grande festa, allontanando per qualche ora i più dai problemi della vita quotidiana. Oltre duemila maschere e 21 tra carri e gruppi, alcuni dei quali provenienti dei Comuni del Sulcis Iglesiente e di altre province, hanno sfidato anche la leggera pioggia che per alcune decine di minuti è caduta sulla città, nel tratto compreso tra la via Torino e la piazza Sella. Dopo il grande successo registrato dalle ultime tre edizioni, anche quest’anno l’organizzazione della sfilata è stata cura del comitato Stardust Events nato dall’unione di tre associazioni sportive: l’Azzurra 2000 Ginnastica Artistica guidata da Rosa Orrù e Davide Colella, la D.N.A.Fitness & Dance New Age di Veronica Medda e le Milly’s Angels Dance & Fitness center di Milena Perra in collaborazione con il Gruppo Folk “Città di Iglesias”.

Al termine della sfilata, sul palco allestito in Piazza Sella, per alcune ore si è sviluppato uno spettacolo di laser con fiamme e air dance dinamici, presentato da Patrizia Pani, che ha coinvolto tutti i carri e gruppi partecipanti alla sfilata, in canti e balli e poi ancora musica con i Dj Mimmo Andrisani e Nicola Trentin.

Sulla scalinata di Piazza Sella, intanto, il Gruppo Folk “Città di Iglesias” come da tradizione ha bruciato “Norfieddu”, in uno dei momenti più significativi del Carnevale iglesiente 2018.

In serata pubblicheremo un ricco album fotografico di tutta la sfilata e dello spettacolo in piazza Sella.

Comments

comments