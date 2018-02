Grande successo, a Carbonia, per il “Social Day 2018”. La manifestazione organizzata dal Team Spakkaruote con finalità solidali, giunta alla 5ª edizione, ha risposto pienamente alle aspettative della vigilia.

Ieri, domenica 25 febbraio, nella Piazza Roma di Carbonia, si sono radunati 240 ciclisti che, attratti dalle varie discipline e dai percorsi offerti, hanno contribuito in maniera consistente alla causa sociale della manifestazione.

Dalle escursioni in MTB che si sono snodate tra le colline intorno alla città, al percorso Soft attraverso le campagne fino al vecchio borgo di Tratalias; dal percorso enduro alla down-hill, fino al giro strada che ha fatto tappa a Nebida, con un panorama mozzafiato sul Pan di Zucchero.

Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni è stato devoluto in parte, infatti, ad alcune associazioni di volontariato sociale operanti a Carbonia che verranno individuate in collaborazione con l’Amministrazione cittadina. Consistente il contributo di Medianet, sponsor ufficiale della manifestazione, che ha donato 1.000 kg di viveri consegnati alla Caritas diocesana di Carbonia e destinati alle famiglie cittadine che versano in stato di bisogno; così come è stato importante il contributo dell’associazione Parkinson del Sulcis Iglesiente. Il direttivo del Team ha deciso inoltre di donare una parte del ricavato delle iscrizioni ad una ciclista socia del Team che dovrà affrontare interventi medici fuori sede.

Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, gli appassionati delle due ruote non hanno fatto mancare partecipazione e sostegno concreto, dimostrando pertanto quello spirito di solidarietà che accomuna tutti gli sportivi.

Il Team Spakkaruote ringrazia tutte le società sportive e i ciclisti partecipanti e tutti coloro che hanno aiutato per la buona riuscita della manifestazione per la quale il Team ha profuso energie organizzative importanti.

