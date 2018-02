Nasce il servizio di “Newsletter”: le notizie del comune di Sant’Antioco a portata di click.

Al via la newsletter del comune di Sant’Antioco, un servizio di comunicazione istituzionale rivolto al cittadino, che si avvale delle potenzialità offerte dalla e-mail. L’obiettivo è aggiornare costantemente i cittadini sull’azione amministrativa, garantendo la massima trasparenza. La newsletter può contenere comunicati, avvisi, scadenze sul pagamento delle imposte, eventi e ogni altra notizia considerata di rilevanza e di interesse. «Con l’avvio di questo servizio – commenta il sindaco Ignazio Locci – cerchiamo di assicurare il principio della trasparenza dell’attività politica, tenendo regolarmente informati i cittadini tramite “news” che riceveranno nella propria casella di posta elettronica. Gli antiochensi saranno così informati non soltanto sugli atti politici e amministrativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio comunale, ma anche su avvisi, bandi e ciò che concerne le più importanti scadenze in termini di pagamento delle imposte. In sostanza puntiamo a rendere più semplice e diretto il rapporto tra l’ente e i cittadini e a migliorare il flusso di comunicazione verso l’esterno».

Iscriversi è semplice e veloce. È necessario collegarsi al sito internet del Comune www.comune.santantioco.ca.it . Nella homepage è presente un banner con la dicitura “Iscriviti alla newsletter”, cliccandoci sopra si aprirà una pagina nella quale effettuare l’iscrizione. Basterà inserire nome, cognome e indirizzo e-mail. A quel punto, si riceverà una e-mail di conferma.

Il servizio è gratuito e l’utente potrà annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

