Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per martedì 30 aprile

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica per martedì 30 aprile alle ore 13,15, prima convocazione ed alle ore 14,30 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno figura un solo punto, l’esame di interrogazioni e interpellanze. Come previsto dall’art. 52 bis del vigente regolamento del Consiglio comunale, esaurita la trattazione di interrogazioni e interpellanze, la seduta proseguirà con la discussione di mozioni e ordini del giorno.