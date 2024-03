Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà venerdì 8 marzo

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale, in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica, per venerdì 8 marzo, alle ore 14,30, in prima convocazione, ed eventualmente alle ore 15,30 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno;

2. Ratifica alla deliberazione di G.C. n. 26 del 16.02.2024 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – (ex art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

3. Sdemanializzazione di reliquato stradale in località “Sa Domu e su Campu e Nuraxeddu” per cessata pubblica utilità.