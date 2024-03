Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per la giornata di giovedì 14 marzo, alle 14.30, in prima convocazione e eventualmente alle 15.30 in seconda convocazione, per l’esame di mozioni e ordini del giorno e l’approvazione del nuovo testo del regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici in ambito sportivo.