Il comune di Carbonia ha pubblicato l’elenco definitivo delle domande ammesse e non ammesse ai contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione nelle abitazioni private di cui all’art. 11, comma 3, della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, annualità 2023.

«Si tratta di un piccolo ma importante sostegno attraverso il quale l’Amministrazione Comunale dimostra di essere al fianco delle famiglie a basso reddito che, non possedendo una casa di proprietà, devono fronteggiare elevate spese per l’affitto di un’abitazione in cui vivere», ha detto l’assessore delle Politiche della Casa, Giuseppe Casti.

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti nel comune di Carbonia in possesso dei requisiti prescritti nel bando, titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà private site nel Comune di Carbonia e occupate a titolo di abitazione principale. Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site a Carbonia e occupate a titolo di abitazione principale.

L’elenco definitivo delle domande ammesse e non ammesse è pubblicato nel seguente link: