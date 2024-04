Premio del Paesaggio. Identità e proposte: “Il Progetto Carbonia” – di Giacomo Guadagnini

La principale scommessa del “Progetto Carbonia” era quella di tenere insieme la città di fondazione con il suo spazio pubblico razionalista, con il tessuto della residenza popolare e il paesaggio delle miniere. Così era è nata Carbonia come opera collettive carole.

Con questa chiarezza sulle cose da fare e con un laboratorio della qualità urbana e architettonica nella quale convergeva e continua a convergere l’attività della Giunta, del Consiglio nella sua interezza, degli uffici e del Dipartimento di Architettura, si sono affrontate e vinte numerose competizioni provinciali e regionali: parlo della piazza Roma, la Piazza dei Poteri nella città di fondazione, il contratto di quartiere, il recupero della Grande Miniera, dove oggi sorgono i centri della ricerca avanzata sulla sostenibilità e il sistema museale.

Dieci anni fa si teneva a Carbonia un’iniziativa del Consiglio d’Europa per dare solennità al conferimento del Premio Europeo del Paesaggio, che vedeva Carbonia prima in Italia su altre città e territori concorrenti e poi prima in Europa come rappresentante dell’Italia su quattordici Nazioni europee partecipanti.

La motivazione del premio diceva «La rigenerazione del tessuto urbano di Carbonia ha realizzato una nuova identità culturale nella città. Questo risultato è un perfetto esempio di sviluppo sostenibile del paesaggio urbano, con ampie implicazioni internazionale per la riqualificazione di altre aree urbane e industriali degradate».

Il rilancio dei progetti e delle politiche che sono stati premiati dall’Europa e che si possono riassumere nel seguente modo: come la memoria e l’identità possono sostanziare il progetto di sviluppo futuro.

La città di fondazione aveva molte ferite aperte, molte delle quali sono state sanate altre ci stiamo avviando a sanare. In questo mio breve intervento voglio citare fra tutti i lavori in corso nella via Manno e nella Grande Miniera. Sulla via Manno e nel largo Montuori si sta completando l’importante recupero iniziato con la piazza Roma. Sulla grande Miniera con il recupero della centrale elettrica, gli interventi sugli spazzi aperti, l’intervento sull’edificio polifunzionale del polo alta formazione e cultura, l’intervento sulla direzione e archivio del centro italiano della cultura del carbone, completa il grande lavoro eseguito ed in corso nella grande Miniera.

In particolare per la centrale elettrica, il recupero a museo di fondazione e dell’archivio del 900 avrà l’obiettivo di divulgare e promuovere il patrimonio architettonico della nostra città in Europa.

A questo proposito, un’ultima considerazione: la nostra città sarà bella e avrà un grande valore se la manutenzione riacquista l’importanza che merita; e per questo che i grandi progetti in atto devono essere corredati da “piani di ispettiva” e da una calendarizzata “manutenzione programmata”.

Giacomo Guadagnini