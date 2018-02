Prenderà il via giovedì 15 febbraio, al Cine-Teatro Centrale di Carbonia, la sesta rassegna “Identità in Transito – Il cinema a Teatro”.

Chiusura della rassegna prevista per giovedì 1 marzo, alle ore 21.00, con la proiezione di “Libere, disobbedienti, innamorate”, film premiato all’Haifa International Film Festival, e ai festival di Toronto e San Sebastian, opera prima di Maysaloun Hamoud, che descrive il disorientamento (meta)fisico di una generazione, alla ricerca di una libertà che riesca a preservare il cuore della propria identità, in un paese, Israele, sospeso tra aneliti di libertà e un’identità continuamente in bilico.

Da mercoledì 7 febbraio sarà aperta la campagna abbonamenti i quali saranno acquistabili c/o gli uffici della Fabbrica del Cinema (piazza Sergio Usai, località Ex Miniera di Serbariu – Carbonia), a partire da mercoledì 7 febbraio fino alla mattina di giovedì 15 febbraio, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, esclusi venerdì pomeriggio, sabato e domenica.

L’ingresso alla rassegna avrà un costo di € 4,00 per i biglietti interi e di € 3,00 per quelli ridotti, riservati ai giovani fino ai 21 anni di età e agli iscritti ai circoli del cinema ARCI-UCCA e FICC.

La rassegna, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’assessorato della Cultura del comune di Carbonia, è organizzata e promossa dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria, in collaborazione con la cooperativa Meela, Ucca – Unione Circoli Cinematografici dell’ARCI, il Circolo ARCI La Gabbianella Fortunata ed il Circolo FICC La Miniera di Carbonia, ed andrà avanti per altre due domeniche, alle ore 18.00, e giovedì, alle ore 21.00, consecutivi, fino a giovedì 1 marzo.

Il film proposto per l’esordio sarà “Easy – Un viaggio facile facile” di Andrea Magnani, una commedia originale, che ha fatto discutere critica e pubblico, presentata al Festival di Locarno dove l’attore protagonista, Nicola Nocella, ha vinto il premio “Boccalino d’oro” come miglior attore.

Prenderà il via giovedì 15 febbraio, alle ore 21.00 presso il Cine-Teatro Centrale di Carbonia la sesta edizione della rassegna “Identità in Transito – Il cinema a Teatro”.

