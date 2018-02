Un pensionato di Sant’Antioco, Emanuele Longu, 82 anni, è morto ieri sera vittima dell’incendio dei suoi vestiti, sviluppatosi accidentalmente nella sua abitazione. Le cause sono state individuate nelle scintille del fuoco acceso nel caminetto dell’abitazione, davanti al quale si era seduto troppo vicino per riscaldarsi in una serata molto fredda. Avvolto dalle fiamme, purtroppo, l’uomo non è riuscito a spegnerle ed è stato ritrovato senza vita.

Comments

comments