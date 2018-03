Sabato a Cagliari, per la rassegna 5×88, arriva il diciassettenne Mattia Vlad Morleo.

Sarà il talentuoso diciassettenne Mattia Vlad Morleo il protagonista, sabato 31 marzo, del secondo appuntamento con 5×88, la rassegna musicale per pianoforte solo, ideata e prodotta dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” – ONLUS.

Considerato tra i più promettenti esponenti della musica contemporanea, con più di 20mila ascolti mensili sulle piattaforme digitali, Mattia Vlad Morleo, alle 21.00, nell’elegante “Sala dei ritratti” di Palazzo Siotto (a Cagliari, in via dei Genovesi 114), proporrà suoi brani tratti dall’album The Flying of the leaf ed alcuni inediti, tutti per piano solo. I brani seguiranno l’idea che caratterizza l’intero lavoro di Morleo: fondere le basi della musica classica con sonorità e ritmi moderni e ricercati così da definire al meglio il nuovo genere che sta creandosi negli ultimi anni: quello della “Modern Classical” (Musica Classica Moderna).

Comments

comments