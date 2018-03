Sarà prorogata di un mese, fino al prossimo 13 aprile, la scadenza del bando Talent Up, voluto dalla Regione e dedicato ai futuri imprenditori sardi. L’Aspal (Agenzia sarda per le Politiche attive del Lavoro) ha deciso di concedere più tempo per la presentazione delle domande, la cui scadenza era prevista per il 15 marzo. I partecipanti avranno la possibilità di essere selezionati per approfittare dell’occasione di svolgere un percorso di formazione d’eccellenza in istituti, università e business school tra le migliori a livello internazionale per poi rientrare in Sardegna e avviare la propria impresa.