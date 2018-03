Si sono concluse con numeri da record le selezioni della quinta edizione di “Aci Rally Italia Talent” firmata Abarth.

Dopo otto tappe che hanno toccato tutta l’Italia, si è conclusa con la nona prova sulla Pista Winner di Nizza Monferrato (AT) la quinta edizione di Aci Rally Italia Talent firmata Abarth.

La competizione, grazie alla presenza delle vetture Abarth, è stata caratterizzata da uno straordinario interesse da parte degli italiani. All’ultima selezione regionale in terra piemontese hanno partecipato quasi 700 iscritti, che hanno portato a 7.338 il totale dei partecipanti, record assoluto di tutte le edizioni.

Le vetture che Abarth ha messo a disposizione dei partecipanti, le 124 Spider e le 595 Competizione, hanno animato la passione degli aspiranti piloti, regalando emozioni e adrenalina in ogni tappa, mostrando le loro incredibili performance anche in condizioni veramente al limite: un mix perfetto di potenza, divertimento e sicurezza.

Anche quest’ultima selezione, infatti, è stata caratterizzata dalla pioggia. Le condizioni meteo che i partecipanti hanno incontrato sulla pista sono state davvero molto difficili, con pioggia battente che ha imperversato per tutto il fine settimana.

Nonostante il meteo non certo favorevole, molto consistente la presenza dei soci degli Abarth Club Torino e Valle Bormida che, oltre a partecipare alla Selezione si sono presentati in parata con le loro Abarth personali sul circuito.

Al termine della selezione è stata individuata dagli esaminatori presenti una prima rosa di aspiranti alla semifinale che saranno poi scelti dalla giuria composta da tutti gli esaminatori che comunicherà entro giovedì 15 marzo i 140 piloti (20 per ciascuna delle 7 categorie) e i 70 navigatori (10 per ciascuna delle 7 categorie) che accederanno alla semifinale che si svolgerà sul Circuito di Siena nei giorni 22/23/24 marzo.

L’edizione 2018 ha confermato il grandissimo successo di questo format sportivo che ha riscosso un sempre crescente interesse da parte di aspiranti piloti e appassionati di rally. Pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso, l’opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally a costo zero.

Straordinari i Premi finali per i vincitori Assoluti e di Categoria (Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Non Licenziati e Licenziati): la partecipazione completamente gratuita con vetture Abarth ufficiali al Rally d’Italia Sardegna, gara valida per il Campionato del Mondo Rally, e a gare del Campionato Italiano Rally.

Tutto è pronto per l’attesissima semifinale che si svolgerà sul Circuito di Siena il 22-23-24.

