La sede INPS di Carbonia rischia la chiusura, venerdì i Riformatori sardi manifesteranno con un sit-in in via Trieste.

Venerdì 4 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, davanti alla sede INPS in via Trieste a Carbonia, si terrà un sit-in promosso dal circolo cittadino dei Riformatori sardi, d’intesa col coordinamento territoriale, per richiamare l’attenzione sul serissimo rischio di smantellamento della sede, dopo che non sono stati sostituiti i lavoratori cessati o spostati e dopo che non si effettua più da tempo il servizio per le aziende e le imprese.

«Oggi la situazione che vede 4 impiegati a Carbonia porterà sicuramente alla chiusura se non si interverrà decisamente per rafforzare l’organico e conseguentemente l’operatività – dice il coordinatore cittadino dei Riformatori sardi Roberto Gibillini -. Si auspica che all’iniziativa possano aderire in tanti, organizzazioni e singoli cittadini.»

Comments

comments