Roberto Gibillini (Partito Liberale): «La lentezza amministrativa della ASL Sulcis Iglesiente»

Roberto Gibillini, coordinatore territoriale del Partito Liberale Italiano, interviene sui ritardi accumulati dalla ASL Sulcis Iglesiente per l’approvazione del regolamento e la pubblicazione degli avvisi per il conferimento di incarichi organizzartivi per infermieri, tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti, tecnici della prevenzione, assistenti sociali e amministrativi.

«Il contratto collettivo del Comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022, al Capo III definisce il nuovo sistema degli incarichi che rappresenta una componente fondamentale del sistema classificatorio del personale, nonché una leva gestionale e di promozione, coinvolgimento e valorizzazione dello stesso – scrive in una nota Roberto Gibillini -. Il piano degli incarichi deve essere definito da ogni Azienda sulla base di valutazioni che tengono contro della funzionalità degli stessi rispetto ad un’efficace organizzazione aziendale, nonché al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale.».

«Perché, a tutt’oggi, la ASL Sulcis Iglesiente non ha ancora proceduto ad approvare un regolamento e a indire gli avvisi per il conferimento dei succitati incarichi? – chiede Roberto Gibillini – Un ritardo inspiegabile e ingiustificato, considerato che diversi incaricati di funzione organizzativa (ex caposala) svolgono l’incarico (molti senza percepire alcun trattamento economico) da diversi anni.»

«Sono oltre 60 i professionisti sanitari, socio sanitari e amministrativi che attendono i bandi – sottolinea Roberto Gibillini -. L’ATS Sardegna nel 2018 aveva provveduto ad attribuire gli incarichi al personale del ruolo amministrativo e tecnico che continua a percepire l’indennità, ma non al personale dl ruolo sanitario. Da allora, sono stati rinnovati ben due contratti collettivi del Comparto, ma la ASL Sulcis prima e la ASL Sulcis Iglesiente dopo, non hanno provveduto a completare questo processo.»