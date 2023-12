Giovedì 8 dicembre la Giunta del Municipio VII Ponente del comune di Genova riceverà la delegazione della Pro Loco di Carloforte

Giovedì 8 dicembre, alle 9.30, la Giunta del Municipio VII Ponente del comune di Genova riceverà la delegazione della Pro Loco di Carloforte presso il Palazzo municipale di Pegli. L’iniziativa è finalizzata a rinnovare l’antico gemellaggio tra la comunità carlofortina e quella pegliese, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione. E’ un momento che rappresenta una pagina di storia per Pegli ma, soprattutto, rafforza la tradizione e lo scambio culturale con altre popolazioni, in una comunione di fratellanza verso il mantenimento di questo gemellaggio.

A fare da cornice all’appuntamento sarà la Filarmnica pegliese, storica realtà musicale nel territorio di Pegli, mentre la rievocazione storica sarà curata dal gruppo storico Voltri e dagli Armigeri di Prà.

Interverranno: il presidente del Municipio VII, Guido Barbazza; la vicepresidente Lorella Fontana; l’assessora del Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine, Paola Bardilli; l’assessore delle Manutenzioni, Decordo Urbano e Centri storici, Mauro Avvenente; il presidente della Pro Loco di Pegli, Cesare Venturelli; il presidente della Pro Loco di Carloforte, Gianni Repetto.

Nella foto di copertina, l’incontro di un anno fa tra la comunità ligure e quella di Carloforyte