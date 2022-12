Gianni Repetto è stato confermato presidente dell’associazione turistica Pro Loco di Carloforte. L’esito delle elezioni del 16 dicembre 2022 ed il primo consiglio di amministrazione di ieri sera (17 dicembre) ha proclamato gli eletti e assegnato le seguenti cariche:

Presidente: Gianni Repetto

Segretario: Agostino Rivano

Tesoriere: Antonello Rosso

Consiglieri: Salvatore Garau, Pino Rosso, Angela Vacca (delegata del Comune), Giorgio Maurandi (delegato del Comune)

Revisore: Luigi Pellerano

Probiviri.

Presidente: Tonio Casanova

Componenti: Tonino Granara, Chicca Melis.

La Pro Loco di Carloforte, nata nel lontano 1954 è sempre stata, in assoluta continuità, promotrice di idee e di eventi nella città di Carloforte, ha stretto legami forti e continui con Genova, Tabarka, Nueva Tabarca, Ponza, realtà accomunate da tanta storia condivisa. In particolare con Genova-Pegli da dove la comunità è partita nel lontano 1541 per poi stabilizzarsi a Carloforte, in Sardegna, dal 1738.