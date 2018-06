Martedì 12 giugno, nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, si terrà un incontro sulle opportunità di lavoro nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Domani, martedì 12 giugno, dalle ore 16.00, presso la sala polifunzionale di piazza Roma si svolgerà un incontro pubblico organizzato dalla Società Evolvere Consulenze & Formazione in collaborazione con il comune di Carbonia, al fine di presentare i risultati della ricerca e dei percorsi formativi e di sviluppo d’impresa del progetto ICT Sardegna. «In un territorio come il nostro, segnato da un forte crisi occupazionale, l’iniziativa organizzata da Evolvere mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore d’avanguardia, come quello legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione», ha spiegato l’assessore delle Politiche del lavoro Loredana La Barbera. Al dibattito saranno presenti anche il presidente del Consiglio comunale Daniela Marras e l’assessore all’Innovazione tecnologica Mauro Manca, il quale porrà l’accento sull’importanza del settore delle tecnologie e dei nuovi media per lo sviluppo della Sardegna. Una terra che già in passato si è fatta valere in questo comparto, basti pensare al fatto che la nostra regione diede i natali ad Internet in Italia e vanta attualmente un elevato numero di addetti impegnati in start up e, più in generale, nel settore del terziario avanzato.

Nel corso dell’incontro, verranno illustrati gli esiti della ricerca sulle professioni più richieste in Sardegna in ambito ICT e gli sbocchi professionali che questo settore offre nella nostra isola.

Sono diversi i partner del progetto messo in campo da Evolvere Consulenze & Formazione: JService, Consulmedia, Cofisarda, Studio Leinardi, A.P.A.N. Sardegna e Malga Servizi.

Condividi... 1 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments