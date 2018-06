Verrà inaugurato giovedì sera, a Iglesias, il Museo Remo Branca, nei locali delle ex Scuole Maschili.

Dopo il Museo di Mineralogia, l’Esposizione Multimediale del Breve di Villa di Chiesa e la mostra permanente Iglesias in miniatura, sarà inaugurato domani, 14 giugno, alle 18.00, il Museo Remo Branca, nei locali delle ex Scuole Maschili.

Parteciperà alla cerimonia il prof. Francesco Paolo Branca, cittadino onorario di Iglesias e figlio dell’artista che ha donato generosamente la collezione.

L’Amministrazione comunale ringrazia Paolo Branca, la Fondazione di Sardegna per aver finanziato il progetto e l’Associazione Remo Branca per aver creduto nel progetto iniziato sotto la Giunta guidata da Pierluigi Carta.

