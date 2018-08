22 bambini di Carbonia ieri mattina hanno ricevuto i diplomi di frequenza dell’Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno”.

Una grande emozione per 22 bambini dI Carbonia che ieri mattina hanno ricevuto i meritati diplomi di frequenza dell’Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno”. Alla cerimonia di premiazione erano presenti l’assessore alle Politiche giovanili Loredana La Barbera, il consigliere comunale Maurizio Soddu, il personale dell’Asilo Nido Comunale e i genitori e parenti dei piccoli.

Le famiglie dei bimbi della “sezione Grandi” hanno donato all’Asilo Nido un leccio – simbolo di perseveranza, lunga vita, dignità e forza – che è stato piantumato nel cortile della struttura di via Marconi grazie alla collaborazione della So.Mi.Ca, la società in house del comune di Carbonia.

Nei rami del leccio sono stati appesi dei cuoricini in legno, ciascuno dei quali indicante i nomi dei 22 bimbi diplomatisi. Bimbi che il prossimo anno frequenteranno la scuola dell’infanzia.

«È stata una grande emozione per me vedere genitori, nonni e zii con le lacrime agli occhi dalla commozione per il raggiungimento del primo traguardo dei loro piccini. Una giornata da incorniciare per i pargoletti della nostra città, che stanno compiendo i primi timidi passi nel difficile cammino della vita. Desidero ringraziare tutto il personale dell’Asilo nido che, con tanto amore e professionalità, ha seguito quotidianamente i bambini. Un servizio fondamentale per consentire ai piccoli di socializzare e integrarsi con i loro coetanei, dando l’opportunità ai propri genitori di crescere i figli in serenità, senza rinunciare agli impegni professionali e alle incombenze giornaliere», ha commentato l’assessore Loredana La Barbera.

