Domani, sabato 8 settembre, a partire dalle ore 19.00, in piazza Ciusa, nei pressi del Mercato Civico, si svolgerà la Corrida.

Domani, sabato 8 settembre, a partire dalle ore 19.00, in piazza Ciusa, nei pressi del Mercato Civico, si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per i cittadini di Carbonia: “La Corrida in piazza”. Spettacoli, divertimento ed esposizione di prodotti locali caratterizzeranno questa serata, che vedrà l’apertura straordinaria notturna del Mercato Civico e dei negozi di piazza Ciusa. «Un evento a tutto tondo, dove la musica e l’intrattenimento si coniugheranno con la possibilità per il pubblico di degustare cibi pregiati, dolci sardi, vini, birre e acquistare un vasto campionario di prodotti artigianali esposti dai nostri hobbisti», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Emblematica anche la scelta della location, piazza Ciusa, che, insieme al Mercato Civico ivi ubicato, rappresenta un fiore all’occhiello del tessuto economico-produttivo cittadino. Una zona che l’Amministrazione comunale intende rilanciare affinché essa possa tornare ad essere il cuore del commercio del centro cittadino», ha spiegato l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della “Corrida in piazza”, nella giornata di domani, sabato 8 settembre, dalle ore 19.00 all’una del mattino del giorno successivo, è prevista la chiusura del traffico con il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nelle seguenti strade: piazza Ciusa; via San Ponziano, nel tratto compreso tra piazzale Inam e via Lucania; via Lucania; via Marche, nel tratto compreso tra piazza Berlinguer e piazza Ciusa.

