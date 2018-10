Al via anche a Sant’Antioco il censimento sulla popolazione e sulle abitazioni.

In questo mese di ottobre parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di Sant’Antioco. Per la prima volta l’Istituto Nazionale di Statistica effettua il censimento con cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo ogni anno solo un campione e non tutte le famiglie. Sono previste due diverse tecniche di raccolta dati: Indagine Areale (su una selezione di indirizzi); e Indagine da Lista (su una selezione di famiglie/convivenze).

Tra i comuni italiani campione, per l’anno 2018 è stato individuato anche il comune di Sant’Antioco con il coinvolgimento di 956 famiglie, di cui 24 da indagine Areale e 932 da indagine da Lista. La rilevazione si chiude il 20 dicembre 2018.

La partecipazione alla rilevazione, fornendo i dati richiesti, è obbligatoria. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet ISTAT e al numero verde ISTAT 800811177 attivo dall’8 ottobre al 20 dicembre 2018, dalle 9.00 alle 21.00.

