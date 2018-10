Elvira Usai: «I locali dell’ex scuola elementare di Is Imperas, rientrano nella disponibilità del comune di San Giovanni Suergiu».

«I locali dell’ex scuola elementare di Is Imperas, rientrano nella disponibilità del comune di San Giovanni Suergiu.»

Lo annuncia, con una nota, il sindaco di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai,

«L’edificio da anni veniva utilizzato come sede territoriale del CPAI (Centro provinciale antinsetti) ed ora il Comune lo utilizzerà per la Protezione civile – aggiunge Elvira Usai -. Ringraziamo per la collaborazione ed il lavoro svolto il CPAI, ma avevamo necessità di riavere indietro la struttura per nuovi progetti inerenti la salvaguardia del territorio. »

Negli intenti dell’Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu c’è proprio la volontà di dislocare in quei locali la sede della Protezione civile comunale, un servizio di monitoraggio e salvaguardia dell’ambiente e tutto ciò che concerne un pronto intervento in casi di incendi, alluvioni e disastri naturali.

«Ringrazio il sub commissario Ignazio Tolu e tutti i funzionari per la collaborazione. I risultati ottenuti sono il frutto di un proficuo dialogo tra enti pubblici. Dopo il piano di Protezione civile e l’acquisizione dei locali – conclude il sindaco di San Giovanni Suergiu -, a breve verrà istituita la Protezione civile comunale, un altro passo importante verso la sicurezza della nostra comunità.»

