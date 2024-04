Si sono conclusi i lavori di rifacimento dei marciapiedi e delle aree di sosta lungo la via Portobotte, a San Giovanni Suergiu. Un’opera pubblica attesa da tempo per favorire il transito dei veicoli in sicurezza in un’arteria molto importante per il collegamento con il Basso Sulcis. La realizzazione dei 65 parcheggi avrà una ricaduta positiva anche per le attività commerciali e produttive che si affacciano su quel tratto interno della strada statale 195: ora sarà possibile sostare in sicurezza e camminare sui marciapiedi senza limitare la visibilità negli incroci.

«Grazie a una dotazione di 310mila euro – spiega il sindaco Elvira Usai – abbiamo dato una prima e significativa risposta alla messa in sicurezza della via Portobotte. È ovvio che saranno adottate anche altre misure per far moderare la velocità agli automobilisti scriteriati.»

«I controlli saranno più frequenti – aggiunge l’assessore della Viabilità e Lavori pubblici Gianfranco Ghisu – per evitare che l’irresponsabilità di pochi ricada sulla collettività.»