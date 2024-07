San Giovanni Suergiu ospiterà sino al 31 ottobre il personale e gli automezzi del servizio territoriale antincendio di Forestas

Per la campagna antincendio 2024 il servizio territoriale di Forestas arriva a San Giovanni Suergiu. L’amministrazione comunale guidata da Elvira Usai ospiterà sino al 31 ottobre il personale e gli automezzi antincendio. Lo sancisce istituzionalmente anche una delibera di giunta in cui si concedono gli spazi all’interno del centro sociale Ex Esmas di via Di Vittorio.

«Una zona centrale e strategica – spiega la prima cittadina – che facilita il lavoro delle squadre di Forestas per la sicurezza delle persone e del territorio. Siamo felici di questa preziosa collaborazione.»

La richiesta del direttore del servizio è arrivata negli ultimi giorni di giugno e già da questa settimana l’amministrazione, dopo un iter burocratico veloce, è riuscita a rendere disponibili locali. La campagna AIB 2024 si svolgerà tutti i giorni, inclusi i festivi, sino alla fine di ottobre dalle 11.00 alle 19.00 con possibilità di interventi straordinari e notturni.