A Iglesias e Carbonia due nuove tappe nel Sulcis Iglesiente per lo Sportello Mobile dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della sezione di Cagliari

Due nuove tappe nel Sulcis Iglesiente per lo Sportello Mobile dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della sezione di Cagliari. Il progetto, nella sua prima parte finanziato dalla Regione e partito la scorsa estate, ha raggiunto Iglesias lo scorso 28 giugno e sarà a Carbonia mercoledì 3 luglio, dalle 10.00 alle 12.00, nella sede dei Servizi sociali (Ex Tribunale, via XVIII Dicembre).

«Questa volta – spiega la commissaria straordinaria Simona Trudu – lo Sportello sarà autofinanziato e le nostre operatrici saranno ospitate dalle amministrazioni comunali che hanno condiviso l’iniziativa, riconoscendone il valore, e che ci mettono a disposizione loro spazi. Nel caso dei comuni di Iglesias e Carbonia, la scelta è stata dettata anche dall’elevata densità di residenti con cecità e ipovisione.»

La finalità dello Sportello Mobile è il decentramento delle attività istituzionali dell’Unione ciechi, grazie al mezzo dell’Uici e a operatori che vanno sul territorio per supportare, a titolo gratuito, fasce di popolazione in condizioni di cecità o ipovisione, anche prescindere dal formale riconoscimento del loro status. Le attività di sportello a Iglesias e Carbonia si svolgerà con cadenza quindicinale e previo appuntamento (chiamare il numero 070 523422 o inviare un messaggio su Whats App al numero 348 5226496 o inviare una mail a uicca@uici.it oppure sportellouicicagliari@gmail.com).