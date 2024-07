Mercoledì, a San Giovanni Suergiu, verranno presentati i risultati del progetto di sviluppo, promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con patologie croniche in ambito extra ospedaliero

Il progetto di sviluppo, promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con patologie croniche in ambito extra ospedaliero ha rappresentato un’eccellenza e una novità nel nostro territorio si è svolto quest’anno al Centro Aequilibrium, in collaborazione con l’ASL Sulcis, il Comune di San Giovanni Suergiu e l’associazione degli Equilibristi.

Gli straordinari risultati saranno illustrati nel corso del convegno che si terrà mercoledì 24 luglio, alle ore 16.30, presso la sala consiliare di San Giovanni Suergiu.

«Ringraziamo tutti i soggetti attuatori per la visione dimostrata in campo sanitario – spiega la sindaca Elvira Usai – e auspichiamo di poter continuare a sostenere tali iniziative in un momento storico di grave difficoltà per i servizi sanitari.»