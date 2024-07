Piazza Sella, a Iglesias, s’è trasformata in un’arena caldissima con i grandi concerti del 2° Disco Italia Live – di Nadia Pische

Venerdì 19 luglio Iglesias ha regalato un vero e proprio “tuffo nel passato” con tre artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonisti della seconda edizione di Disco Italia Live, ideato e organizzato da “Capricorn concerti” con il patrocinio ed il finanziamento del comune di Iglesias, con ingresso libero e gratuito, evento inserito nel programma della rassegna di eventi estivi “Iglesias Summer Wave 2024”. Una terna di “mitici” che hanno riempito la bellissima location di piazza Sella di tantissimi fan che desideravano riascoltare dal vivo la musica dei giovani degli “anni 80”. La prima ad esibirsi è stata la splendida cantautrice italiana di musica pop Fiordaliso. Forte il suo legame con la nostra isola perché di origini sarde, come ha raccontato lei stessa sul palco («Non dimenticherò mai le splendide vacanze che da bambina trascorrevo al Poetto insieme ai miei fratelli»). Sorridente ma impacciata nei suoi tacchi alti, ha lanciato via le scarpe ed ha intonato il suo repertorio con un intermezzo di pezzi di alcuni suoi colleghi famosi… Gelato al cioccolato, Su di noi, Sarà perché ti amo, Mamma Maria, che il pubblico ha cantato e ballato senza sosta. Tra i suoi brani, uno ha scatenato la piazza Non voglio mica la luna e non sono mancati i riferimenti alla splendida luna piena che brillava nel cielo.

Dopo di lei un’artista che ha fatto sognare con i pezzi Tu sei l’unica donna per me, Non so che darei e Figli delle stelle... Alan Sorrenti, cantautore italiano dallo stile canoro peculiare che, dopo essersi esibito con i suoi pezzi più famosi ha cantato il suo ultimo successo “Cosmica” scritto insieme al suo bassista e polistrumentista Italo-Canadese Bruno Bellissimo, un brano senza tempo tra vintage e freschezza.

A concludere il “cocktail” musicale è arrivata la grintosissima e “rockettara” Donatella Rettore, la cantautrice italiana dallo stile dissacrante e ironico animata dal forte gusto della provocazione. Accompagnata dalla band ha eseguito i suoi pezzi di successo Splendido Splendente, Lamette, Brivido divino, In voga negli anni ’70 e definita durante la sua carriera “una scheggia impazzita” resta sempre un’icona, “spericolata” come si definisce lei, ma pur sempre un’icona. Artisti “Fiordaliso, Sorrenti e Rettore” nati all’epoca del vinile, dei 45 giri e degli LP, testimoni di un cambio epocale che approda alla musica digitale, ma il vinile avrà pur perso la “necessità” ma ha guadagnato quel fascino vintage che facilmente si collega ed evoca i grandi che si sono esibiti ad Iglesias.

Nella serata di sabato 20 luglio piazza Sella letteralmente traboccante di un pubblico splendido, ha atteso già da alcune ore precedenti all’orario del concerto, il grande Francesco Gabbani. Sul palco un video che anticipa la sua entrata in scena, l’artista racconta le sue mille peripezie per far fronte al down informatico che ha messo ko il mondo dei trasporti portando così all’annullamento di decine di concerti. Non si è perso d’animo e insieme al suo staff si è imbarcato su una monoelica e da Collegno è atterrato in Sardegna. Premiato per la sua tenacia da una vera e propria esplosione di applausi quasi senza fine, il pubblico radunatosi ad Iglesias ha duettato con lui che non ha perso tempo a lanciare messaggi bellissimi contro la guerra, la violenza in genere. Il cantautore polistrumentista toscano, si è soffermato anche sui pericoli che la rete nasconde, condizionando la nostra vita e causando una sorta di insoddisfazione legata al metro di paragone irraggiungibile espresso dai social, tra parole e musica come con i brani “Peace and Love” e “La rete” offre sempre spunti di riflessione.

Instancabile, energico, scoppiettante, travolgente e l’elenco potrebbe continuare ancora, questi gli aggettivi più adatti per definire “un grande fenomeno”. Un cantautore che utilizzando un virtuosismo linguistico abbinato a delle melodie facilmente orecchiabili crea pezzi dal gusto raffinato come con “Viceversa” testimonianza dell’importanza del sostegno all’interno della coppia. Ha chiuso ad Iglesias il suo meraviglioso “super concerto” con un bis di tre canzoni tra cui il suo ultimo capolavoro “Frutta di stagione”:

«Viviamo in uno scenario che tendenzialmente ci porta a desiderare quello che non dobbiamo ed essere quello che non siamo»…

Parole che vogliono essere ancora una volta uno spunto di riflessione, una sorta di Carpe Diem!

Nadia Pische