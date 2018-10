Martedì 30 ottobre, alle 18.00, l’Amministrazione comunale di Carbonia incontrera’ i cittadini di Cortoghiana.

M artedì 30 ottobre, alle ore 18.00, presso la circoscrizione di Cortoghiana, l’Amministrazione comunale di Carbonia incontrerà i cittadini della frazione. Verranno affrontati diversi temi all’ordine del giorno: la concessione in comodato d’uso degli immobili comunali alle associazioni; la gestione degli impianti sportivi; i lavori in corso d’opera e gli interventi programmati per i prossimi mesi; ch iarimenti su operazioni cimiteriali di esumazione ordinaria ed estumulazione; le elezioni dei Comitati di quartiere, previste per il 18 novembre; problematiche varie riguardanti Cortoghiana. Gli amministratori locali interloquiranno con la cittadinanza, rispondendo a ogni eventuale richiesta di chiarimento o segnalazione. Si tratta di un’importante occasione di ascolto, dialogo e condivisione a cui tutti i soggetti, a vario titolo interessati, sono invitati a partecipare. All’incontro pubblico, saranno presenti il sindaco Paola Massidda, l’assessore del Patrimonio, della Pubblica Istruzione e dello Sport Valerio Piria, l’assessore dei Lavori pubblici, delle Manutenzioni e dell’Ambiente Gian Luca Lai, l’assessore della Cultura, del Turismo e dello Spettacolo Sabrina Sabiu, il presidente del Consiglio comunale Daniela Marras ed i consiglieri comunali.

