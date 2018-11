Sulcispes Sant’Antioco e Scuola Basket Miners Carbonia giocano in casa, sabato sera, contro Coral Alghero e Sinnai Basket, per la 7ª giornata della serie D di basket.

Dopo il derby disputato sabato scorso sul campo di via Deffenu, a Carbonia, vinto meritatamente dalla Sulcispes Sant’Antioco di Paolo Massidda, Sulcispes Sant’Antioco e Scuola Basket Miners Carbonia tornano in campo domani sera, per la settima giornata di andata del campionato di serie D di basket.

La squadra isolana ospita la Coral Alghero (inizio ore 19.00). «Sarà sicuramente una partita abbastanza tosta e molto intensa – ha detto alla vigilia Paolo Massidda -, in quanto la Coral ha nel suo roster giocatori importanti, tra i quali Serra e Musso, su cui gira la loro regia offensiva, quindi noi dobbiamo essere molto bravi a spezzare questa cabina di regia ed impartire, fin da subito, il nostro ritmo che, dovrà essere immediatamente alto e cinico, senza sprecare palloni in quanto con la Coral non possiamo permettercelo».

La Scuola Basket Miners Carbonia giocherà ancora in casa, inizio ore 18.00, contro il Sinnai Basket, seconda in classifica insieme all’Oratorio Elmas, a due lunghezze dalla capolista Dinamo ma ancora a punteggio pieno, avendo disputato una partita in meno. Per i minerari è una partita molto impegnativa, una nuova tappa nel processo di maturazione della squadra di Marco Dessì.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments